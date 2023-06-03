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  4. MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un biyogragisi

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un biyogragisi

03.06.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Nuri Ersoy'un kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye'nin merakla beklediği kabineyi açıkladı. Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışında tüm kabinenin değiştiği görüldü. Peki, MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR, kaç yaşında, nereli?

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un biyogragisi

Mehmet Nuri Ersoy'un kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmişti. Yeni dönemde Ersoy yine Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu.
1985 yılında, lise öğrenimine devam ederken, rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atıldı.
1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu.
2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.
Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretti.
Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy ile evli ve iki çocuk babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı

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