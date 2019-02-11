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Mehmet Özhaseki: Tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday geri çekilecek

SEÇİM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Bizim tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday çekilecek” dedi.

Mehmet Özhaseki: Tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday geri çekilecek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP ve AK Parti’nin ayrı ayrı seçime girdiği illerde başka bir partinin kazanma ihtimali olması durumunda bir adayın çekileceğini açıkladı.

CNN Türk'te konuşan Özhaseki, “Bizim tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday çekilecek” dedi.

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Mehmet Özhaseki ak parti

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