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Mehmet Şimşek’in hocası ünlü ekonomist Korhan Berzeg'den 11 gündür tek bir iz yok! "Türkiye'de nereye gidebilirse, oralara gidilmeli"

27.06.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de hocalığını yapan ekonomist Korhan Berzeg'den 11 gündür haber alınamıyor. Tatil için geldiği Gönen'de kaybolan 83 yaşındaki Berzeg'i AFAD, AKUT ve jandarma komando timleri her yerde arıyor. Angela Berzeg eşi için endişelendiğini söyleyerek, "Daha geniş yerlere bakmak lazım. Türkiye'de nereye gidebilirse, oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek’in hocası ünlü ekonomist Korhan Berzeg'den 11 gündür tek bir iz yok! "Türkiye'de nereye gidebilirse, oralara gidilmeli"

BD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran günü Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

KOMANDA TİMİ VE JAK DA GÖREVLENDİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı. Ankara tarafından özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına katıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek vererek çalışmalara kattı sağladı.

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‘DAHA GENİŞ YERLERE BAKMAK LAZIM’

Havadan dron ile destek verilen arama çalışmaları 11’inci günde de sürerken, ekipler, Korhan Berzeg ile köpeği Tina’nın izine ulaşamadı. Gelişmeleri yakından takip eden Angela Berzeg, çalışmaların daha geniş alanda ve daha fazla kişiyle yapılmasını istedi. Eşine kısa süre önce Alzheimer teşhisi konulduğunu ancak, hastalığın henüz çok başında olduğu için oldukça dinç ve sağlıklı olduğunu ifade eden Berzeg, "Şu ana kadarki arama çalışmaları çok iyi bir şekilde yapıldı. Ancak, daha geniş yerlere bakmak lazım. Türkiye'de nereye gidebilirse, oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir, onu çok merak ediyoruz" dedi.

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Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg de tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, arama alanının genişletilmesini isteyerek, "Hala en ufak bir iz yok. Alanın daha çok genişletilmesini istiyoruz. Bu demek oluyor ki daha fazla insanın gelmesini rica ediyoruz. Her geçen gün umutlarımız azalıyor. Daha büyük alanın araştırılmasını istiyoruz. Çünkü bu alanda olmadığına inanıyoruz artık. Aynı bölgeyi dört defa taradıkları için" diye konuştu.

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Berzeg'in diğer kızı Sibel Berzeg ise "11 gün oldu bile. Şimdiye kadar AFAD, JAK ve diğer arama araştırma ekipleri hepsi burada yapılabilecek her şeyi yaptılar. Şimdiye kadar bu alan içerisinde her şeyi yaptılar. Devletten biraz daha yardım istiyoruz. Daha geniş yerlerde arama yapılması için, daha fazla kaynak için, yardımınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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'HALA UMUDUMUZ VAR'

Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut da arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Berzeg'in yürüyüş yaptığı alanı 3-4 kez taradıklarını belirten Akbulut, çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

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"İlk geldiğimiz andan itibaren komşuları ve ailesinden bütün bilgiyi aldık. Korhan Bey her sabah saat 08.30'da yürüyüşe çıkıyormuş. Köpeğiyle beraber, yanında köpeği de var. Aynı şekilde sabah 08.30'da yürüyüşüne çıkmış. Bir saat yürüyüşünü yapıyormuş. Tekrar geri eve dönüyormuş. Fakat o gün, cumartesi günü maalesef bir saat geçtikten sonra gelmeyince aile de tedirgin olmuş. Jandarmaya haber vermişler. Biz de hemen olay yerine intikal ettik. Aramalara başladık. O gün çok yoğun bir yağışla karşılaştık. İki gün boyunca yağış eksik olmadı. Ama yine de biz azimle tüm araziyi bir tur gezdik. Maalesef çok dağlık, ormanlık bir bölge. Arkada da 3-4 tane mahallemiz var böyle Armutlu gibi. Oralara kadar komple araziyi taradık. İki gün yağmur yağışından dolayı çok iz de kalmamış ama bugün 11'inci gün hala aramalarımız devam ediyor. Bir ize rastlarız diye düşünüyoruz. Hala bir umudumuz var. Umutla bölgedeyiz. Aramaları bırakmıyoruz, devam edeceğiz. İnşallah Korhan beyin bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgeyi sürekli tarıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde ormanlık bölge, yürüyüş alanının dışından bir üst kısma çıkıp komple o bölgeyi tarayacağız. İnşallah elimize bir sonuç gelir diye düşünüyoruz." (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Gönen Mehmet Şimşek kayıp

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