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MEHMETÇİK HASTANEYE YETİŞTİRDİ, ANNESİ KIZININ ADINI PINAR KOYDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 22:02 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Suriyeli hamile bir kadınını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Suriyeli hamile bir kadınını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Mehmetçik, zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli hamile kadını alarak Akçakale Devlet Hastane’sine ulaştırdı.

Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesi’nde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından, kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Türk askerine teşekkür eden anne Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı da bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi.

MSB'den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli hamile bir kadın kardeşimizin doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Mehmetçiklerimiz zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli kardeşimizi alarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesi’nde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Mehmetçiklerimize teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi. Şevkat ve merhamet pınarı Mehmetçik, Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diledi."

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