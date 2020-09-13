Meis açıklarında askeri hareketlilik!

Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nın ön kısmına, Yunan firkateyni konumlandı. Bugün saat 14.00 sıralarında Meis Adası'ndan hareket eden Yunan feribotu Karaada mevkisine doğru ilerlerken, Türk Sahil Güvenlik tekneleri Türk karasuları içerisinde devriyesine devam etti. Kaş açıklarında bulunan Türk fırkateyninde ise askerlerin geminin güvertesinde nöbet tuttuğu gözlendi.

BAKAN AKAR'DAN SİLAHSIZLANDIRMA ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerle ilgili açıklama yapmış ve Meis Adası'yla ilgili olarak silahsızlandırma çağrısı yapmıştı.

