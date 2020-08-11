Meis Adası çevresinde son dakika gelişmesi! Türk ve Yunan hücumbotlarında hareketlilik

Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan'ın Meis adası kıyılarına Yunan fırkateyni yanaşmıştı.

Bölgede, Türk hücumbotunun Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştığı görüldü.

Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren havada iki helikopter Meis Adası'nın karşısında ve Kaş'ta sürekli tur atıyor.

Bölgeden gelen fotoğraflar şöyle;

MEİS ADASI NEREDE?

Kızılhisar olarak da bilinen ada, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı oniki adadan biridir. Türkiye'nin Antalya Kaş kıyılarındansadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 kilometre karedir.

(DHA)



