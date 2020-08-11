Meis Adası nerede? Meis Adası Türkiye'ye kaç km? Meis Adası kimin? İşte Meis Adası son durum!

Bir süredir Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle gözler bölgeye çevrildi. Türkiye’nin Navtex ilan etmesi ile beraber Yunanistan’daki Meis Adası kıyılarına Yunan fırkateyni yanaştı. Bölgede dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Türk hücumbotu Kaş’a yanaşırken Yunan hücumbotu da Meis Adası kıyısına yanaştı. Bunun yanı sıra sabah itibarıyla havadaki iki helikopterin Meis Adası karşısında ve Kaş’ta devamlı olarak tur attığı görülüyor.
Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Ülkemizin Akdeniz’de yol alan kalelerine selam olsun.” ifadelerini kullanırken Bakan Çavuşoğlu da “Kimseye taviz vermeyiz.” ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ise “Tüm tedbirler alındı.” açıklaması yapıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Meis Adası araştırılmaya başladı. Peki, Meis adası nerede ve Meis adası kimin? İşte Meis adası son durum ve yaşanan gelişmeler...
Meis Adası, Doğu Akdeniz’de bulunan ve Yunanistan’a bağlı olan Oniki Ada ilindeki bir ada olarak geçiyor. Meis Adası aynı zamanda Kızılhisar Adası olarak da geçiyor. Meis Adası haritası ve yüzölçümü de merak edilenler arasında bulunuyor. Adanın yüzölçümü 7,3 km2’dir. Bunların yanı sıra çok sayıda vatandaş, yaşanan gelişmelerin ardından Meis Adası ne zaman Yunanistan’a verildi sorusunun yanıtı da araştırılıyor.
St. Jean Şövalyelerinin ardından ada ilk olarak Mısır, sonrasında Napoli ve ardından 1512 yılında da Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine geçti. Osmanlı İmparatorluğu 1915 yılına kadar adayı elinde tutmayı başardı. Ancak Meis Adası I. Dünya Savaşı esnasında Fransızların eline geçti ve Lozan Antlaşması’yla İtalya’ya verildi. Sonrasında II. Dünya Savaşı’nın ardından Meis Adası 1948 yılında On İki Ada ile beraber Yunanistan’a bağlı oldu.
Meis Adası Yunanistan’a kaç km şeklinde sorular da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meis Adası, Kaş tarafındaki Türkiye kıyılarından yalnızca 2.1 km uzaklıkta bulunuyor. Meis Adası Yunanistan topraklarına bağlı olmasıyla oldukça merak ediliyor. Az oranda zeytin ve üzüm yetiştiriciliği yapılan adanın ana uğraşı ise sünger avcılığı. Meis Adası nüfusu da araştırılıyor. 2000 yılında yapılmış olan nüfus sayımına göre adanın nüfusu 406 kişi. Ancak yaz aylarında bu rakamın 1000’e çıktığı görülüyor.