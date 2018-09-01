Meizu M8 Lite, M8c’ye daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak

Hatırlayacağınız gibi temmuz ayında M816Q model numarasını taşıyan bir Meizu telefonu sertifika alırken görülmüştü. O dönemde bu telefonun bir süredir gündemde olan Meizu 8X olduğu düşünülmüştü. Ancak TENAA tarafından paylaşılan yeni bilgiler M816Q’nun farklı bir model olduğunu ortaya çıkardı.

TENAA’da yer alan bilgilere göre ilk olarak temmuz ayında görülen bu model Meizu M serisinin yeni üyesi M8 Lite. Bütçe dostu bir telefon olan M8 Lite, haziran ayında satışa çıkan Meizu M8c’nin daha uygun fiyatlı versiyonu olacak.

TENAA’da yer alan bilgilere bakılırsa Meizu’nun bütçe dostu telefonu yonga seti olarak MediaTek MT6737 ya da Snapdragon 212 kullanacak. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 128 GB microSD hafıza kartı desteği yer alıyor.

5.7 inç ekrana sahip telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası 5 megapiksel. Telefonun arka yüzünde ayrıca bir de parmak izi okuyucu yer alıyor. Batarya kapasitesi ise 3100 mAh.

Meizu M8c’nin 140 euro’ya satışa çıktığı düşünülecek olursa, M8 Lite’nin bunun altında bir fiyata raflardaki yerini alması bekleniyor.

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