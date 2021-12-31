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Mekke'nin fethi ve cuma mesajları! 31 Aralık Mekke'nin fethi ile ilgili sözler! Resimli, dualı Mekke’nin fethi mesajları…

31.12.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mekke’nin fethi ve cuma mesajları bugünlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak’a bağlayan gün Mekke’nin fethi olarak idrak ediliyor. Mekke’nin fethi ile ilgili sözler, resimli, dualı mesajlar da Müslümanlar tarafından tercih ediliyor.

Mekke'nin fethi ve cuma mesajları! 31 Aralık Mekke'nin fethi ile ilgili sözler! Resimli, dualı Mekke’nin fethi mesajları…

Mekke'nin fethi ile ilgili hadisler, ayetler, sözler ve mesajlar bu kıymetli toprakların fethedilişinin sene-i devriyesi nedeniyle milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Ümmül Kura" yani "şehirlerin anası" olarak adlandırılan Mekke-i Mükerreme; 11 Ocak 630’da Müslüman ordusu tarafından fethedildi.

Kente adaleti, hoşgörüyü, huzuru ve barışı getiren, cahiliye devrini sona erdiren bu önemli tarih, yıldönümünde anılıyor. İslamiyet'in yayılışına hız veren, kentlerin anası olarak bilinen bu toprakların Müslüman olmasını sağlayan bu kutlu olayın yıl dönümünde Mekke'nin ayetli, hadisli fethi mesajları, sözleri merak ediliyor.

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam tarihi için son derece mühim olan bu olay; Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri ile önem kazanıyor. İşte, kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile Mekke'nin Fethi kutlama mesajları ve sözleri!

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

MEKKE'NİN FETHİ SÖZLERİ

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI

Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.

Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Mekke'nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır.

Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Çevrelerindeki insanlar yakalanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi kıldığımızı görmezler mi? Buna rağmen onlar hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüğe devam mı edecekler? - Ankebût / 67. Ayet

Eğer o Peygamber'e yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine edecektir: Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak mağarada iken arkadaşına: "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti, üzerine huzur veren emniyet ve rahmetini indirdi, onu göremediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin bâtıl inanç ve dâvalarını alçalttı. Allah'ın dâvası ise zâten her zaman yücedir. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. - Tevbe / 40. Ayet

O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. - Fetih / 24. Ayet

İşte bu Kur'an, kendinden önceki kitapları doğrulayan, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresinde bulunan herkesi uyarman için indirdiğimiz feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır. Âhirete inananlar ona da inanır ve namazlarını vaktinde dosdoğru kılmaya devam ederler. - En'âm / 92. Ayet

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