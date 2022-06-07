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  4. Meksika'da akılalmaz kaza! 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı

Meksika'da akılalmaz kaza! 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı

07.06.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Puebla eyaletinde meydana gelen ve en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın gerçekleştiği bölgeden gelen görüntülerde bazı araçların ters döndüğü görüldü.

Meksika'da akılalmaz kaza! 20 araç birbirine girdi: 2 ölü, 40 yaralı

Meksika’nın Puebla eyaletinde Cordoba ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda en az 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meksika Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiği aktarılarak, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazanın, bölgede çıkan yangının neden olduğu dumanın görüş mesafesini azaltması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

BAZI ARAÇLAR TERS DÖNDÜ

Kaza bölgesinde çekilen görüntülerde, bazı araçların ters döndüğü ve kazazedelerin araçlarından çıkmaya çalıştıkları görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Meksika
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