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Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

23.06.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı basında çıkan haberlere göre, Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun karteli rakip çete üyelerine işkence yaptı, sakatladı, öldürdü ve cesetlerini bir köprüye astı. Yaşanan bu anlar ise kan donduran türdendi.

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

En tehlikeli ülkeler sıralamasında yer alan Meksika'nın birçok kentinde arka akaya silahlar patladı. Ancak Fresnillo kenti yakınlarındaki görüntüler tek kelimeyle kan dondurdu. Başlarına torba geçirilmiş yarı çıplak üç ceset köprüye asılarak sallandırıldı.

Ülkenin Reynosa şehrinde cumartesi günü de aralarında işçilerin ve öğrencilerin bulunduğu 19 kişi katledilmişti. Savaş alanına dönen ülkenin birçok şehrinde halk korkudan dışarı çıkamazken, hafta sonu dükkanlar kepenklerini açmadı. Meksika lideri Lopez Obrador masum insanların yaşamını yitirdiği silahlı saldırının araştırılacağını söyledi.

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ÇIPLAK HALDE KÖPRÜYE ASTILAR

bir yılı aşkın süredir hapiste olan El Chapo'nun Sinalo karteli ülkenin orta bölümünde yer alan Fresnillo kentinin yakınlarında öldürdükleri rakiplerini çıplak halde köprülere astı. Bir adam ayaklarından bağlı, diğer ikisi ise boynundan asılmış halde bulundu. Asılan kişilerden birinin 18 yaşında bile olmadığı öne sürüldü.

Polis, her ceset üzerinde mesaj bırakıldığını, ancak bırakılan notlarda ne yazıldığından bahsedilmedi. El Chapo Guzman'ın ABD'de hapse atılmasıyla Sinaloa kartelinin başına geçen oğulları, uyuşturucu trafiğinin kontrolü JNGC karteliyle için hiçbir kuralı olmayan kanlı bir savaş veriyor.

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KARTEL, KONTROLÜ ELE GEÇİRMEK İSTİYOR

Meksikalı yetkililer, günler önce Jalisco Yeni Nesil Kartelinin rakip üyelerini sorguya çektiklerini gösteren video görüntülerinin ardından cinayetlerin arkasında El Chapo'nun Sinaloa Karteli olduğunu iddia ediyor. Vahşi cinayetler, Sinoloa Karteli'nin batı eyaleti Nayarit'teki başlıca uyuşturucu kaçakçılığı yollarının kontrolünü ele geçirmek için yürüttüğü daha geniş kanlı bir kampanyanın bir parçasını oluşturuyor. El Chapo'nun çocukları olan 'Los Chapitos' Guzman'nın da bu kartelle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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