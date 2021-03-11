Meksika'da esrarın eğlence amaçlı kullanımına ilk izin!

BBC’nin haberine göre, tasarı Temsilciler Meclisinde 129'a karşı 316 oyla kabul edildi.

Yeni düzenleme, kullanıcılara 28 grama kadar esrar taşıma ve 8 adede kadar kenevir bitkisi yetiştirme izni veriyor.

İki kanatlı Meksika Kongresinde tasarının Senatodan da geçmesi bekleniyor.

Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, uygulamanın uyuşturucu kartelleri ile mücadeleye yardımcı olabileceğini savunurken yasa karşıtları, söz konusu uygulama ile esrarın çocuklar arasında kullanımının artacağını düşünüyor.

Tasarının Senatonun da onayını alması halinde Meksika, Uruguay ve Kanada’dan sonra esrarın eğlence amaçlı kullanımına onay veren 3'üncü ülke olacak.

