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  4. Meksika'da feci kaza! İki tren çarpıştı: 1 ölü, 57 yaralı

Meksika'da feci kaza! İki tren çarpıştı: 1 ölü, 57 yaralı

08.01.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki trenin çarpıştığı metro kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika'da feci kaza! İki tren çarpıştı: 1 ölü, 57 yaralı

Meksika'da Mexico City metrosunun 3’üncü hattında meydana gelen olayda, iki trenin çarpıştığı bildirildi.

Yetkililer kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden vatandaşın yolcular arasındaki bir kadın olduğu öğrenildi.

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Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaralanan 57 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirirken, kaza sonrası trende sıkışan 4 kişinin ise sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldığını belirtti.

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Mexico City Başsavcılığı, kazanın ardından yetkililerin bölgeye ulaşarak vatandaşlara destek olduklarını açıklarken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

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İlk raporlara göre kazanın aynı hat üzerindeki bir trenin arıza sebebiyle durması sonrasında, arkadan gelen ikinci trenin arızalı trene çarpmasıyla gerçekleştiği bildiriliyor. (İHA)

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Meksika tren

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