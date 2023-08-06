HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika’da futbol maçına silahlı saldırı! 4 ölü, çok sayıda yaralı

Meksika’da futbol maçına silahlı saldırı! 4 ölü, çok sayıda yaralı

06.08.2023 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir futbol maçı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda stadyumda kurşunların hedefi olan 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Meksika’da futbol maçına silahlı saldırı! 4 ölü, çok sayıda yaralı

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol müsabakası sırasında stada gelen silahlı kişiler uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenledi. Saldırganların açtıkları ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Sahadaki futbolcular ise saldırıdan zarar görmedi.

Ekran görüntüsü 2023-08-06 012449

ÖLENLERDEN BİRİ KARTEL LİDERİ

Tecpan şehri yerel yönetimi saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada olay nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtirken, saldırının soruşturulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla federal ve eyalete bağlı ekiplerin birlikte çalışmaya başladığını bildirdi.

Ekran görüntüsü 2023-08-06 012517
Saldırıda öldürülenlerden birinin bölgedeki kartelin lideri ve bir başka kişinin ise onun en yakın arkadaşı olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahallede korku dolu anlar! Polise direndi, balkondan inmeye çalışırken zemin kata çakıldıMahallede korku dolu anlar! Polise direndi, balkondan inmeye çalışırken zemin kata çakıldı
Mısır tarlasında korkunç olay! Dron ile ortaya çıktıMısır tarlasında korkunç olay! Dron ile ortaya çıktı
İstanbul depremi uyarısı! En çok etkilenecek yerleri açıkladı: 2,5 milyon insan...İstanbul depremi uyarısı! En çok etkilenecek yerleri açıkladı: 2,5 milyon insan...
Anahtar Kelimeler:
Meksika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.