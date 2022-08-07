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Meksika'da kan donduran olay! Metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını kopardı

07.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Meksika'da yaşandı. Metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyip yardım istemesinin ardından kavga çıktı. Kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını ısırarak kopardı.

Meksika'da kan donduran olay! Metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını kopardı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı. Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı. Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu. Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

MIKE TYSON'I HATIRLATTI

Olay ,Meksika basınında geniş yer bulurken, bazı basın kuruluşları ABD’li boksör Mike Tyson’ın 1997 yılındaki bir maçta rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olaya atıfta bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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