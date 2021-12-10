Meksika'da korkunç kaza! Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: En az 54 ölü

ABD'ye ulaşmak için hayatlarını riske atan göçmenlerin karıştığı kaza facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre en 54 kişi hayatını kaybetti, savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

''İNSANLARIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMADI''

Olay yerinde şoka girdiği gözlenen yaralı bir adam, ''hızlı bir viraj aldı. Römork insanların ağırlığını kaldıramadı ve savrulduk'' dedi.

Chiapas eyalet hükümeti ölenler arasında erkekler, kadınlar ve çocukların da olduğunu söyledi ve Başkan Andres Manuel Lopez Obrador Twitter'da "çok acı verici" olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

