HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika'da korkunç kaza! Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: En az 54 ölü

Meksika'da korkunç kaza! Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: En az 54 ölü

10.12.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda yüksek hızda seyredip ters dönmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 54 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası yetkililerin açıklamalarına göre, tırın dorsesi kırılarak açıldı ve insanlar etrafa saçıldı. Kazadaki kişilerin çoğunun Orta Amerikalı olduğu bildirildi.

Meksika'da korkunç kaza! Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: En az 54 ölü

ABD'ye ulaşmak için hayatlarını riske atan göçmenlerin karıştığı kaza facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre en 54 kişi hayatını kaybetti, savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

''İNSANLARIN AĞIRLIĞINI KALDIRAMADI''

Olay yerinde şoka girdiği gözlenen yaralı bir adam, ''hızlı bir viraj aldı. Römork insanların ağırlığını kaldıramadı ve savrulduk'' dedi.

Chiapas eyalet hükümeti ölenler arasında erkekler, kadınlar ve çocukların da olduğunu söyledi ve Başkan Andres Manuel Lopez Obrador Twitter'da "çok acı verici" olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktıHurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktı
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
Papa Francis: Evlilik dışı cinsel ilişki 'en büyük' günah değilPapa Francis: Evlilik dışı cinsel ilişki 'en büyük' günah değil
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.