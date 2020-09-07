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Meksika'da ölüm belgeleri tükendi: 1 milyon 100 bin yeni belge basılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Meksika hükümeti, koronavirüs salgınında artan can kayıpları nedeni ile 1,1 milyon yeni ölüm belgesi basma kararı aldı.

Meksika'da ölüm belgeleri tükendi: 1 milyon 100 bin yeni belge basılacak

Koronavirüs salgınında Meksika’da can kayıpları artmaya devam ediyor. Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lpez-Gatell yaptığı açıklamada, koronavirüse nedeni ile bazı bölgelerde artan can kayıpları sonucunda ölüm belgelerini tükendiğini aktardı.

Lpez-Gatell, bu hafta 1,1 milyon yeni ölüm belgesinin basılmasına karar verildiğini duyururken, “Ölüm sertifikalarının bazı eyaletlerde tükenmesi nedeniyle zorluklar yaşadık. Bu yüzden son 15 gündür bunları yeniden basmak ve dağıtmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lpez-Gatell belgelerin öncelikle Baja Kaliforniya ve Mexico City gibi eyaletlere gönderileceğini ifade etti.

Meksika’da toplam koronavirüs vaka sayısı 629 bin 409’a, toplam can kaybı ise 67 bin 326’ya ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ise (WHO) geçen ay Meksika’yı az sayıda yapılan testler konusunda uyarmış, salgınının boyutunun ülkede tam olarak anlaşılamadığı konusunda endişeleri olduğunu ifade etmişti.

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