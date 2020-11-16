Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri sosyal medyada rekor kırdı

Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde haftasonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel bölgedeki hayatı felç etti.

Meksika İçişleri Bakanlığı sel nedeniyle kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Seldeki akıntıda bir evin demir parmaklıklara tutunarak kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı. Videou sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

(DHA)

