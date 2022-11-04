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Meksika’da silahlı bir adam sıkışan trafikte tek tek araçları soydu!

04.11.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Santa Fe bölgesinde silahlı bir adam, trafiğin sıkışmasını fırsat bilerek araçları soydu. Diğer araçlarda bulunan vatandaşlar olayın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından ticari bir bölge olan Santa Fe’deki şirketler, çalışanlarına bölgeden uzak durma uyarısında bulundu.

Meksika’da silahlı bir adam sıkışan trafikte tek tek araçları soydu!

Meksika'nın başkenti Mexico City’nin Santa Fe bölgesinde meydana gelen olayda, trafiğin sıkışmasını fırsat bilen bir soyguncu silah zoruyla çok sayıda araca soygun düzenleyerek araç içerisinde bulunanların değerli eşyalarını çaldı. O sırada trafikte bulunan diğer vatandaşlar olayın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kayıtta siyah pantalon ve gri sweatshirt giyen silahlı adamın kırmızı bir aracın sürücüsüne silah doğrulttuğu ve sonrasında adamın eşyalarını alıp kaçtığı görüldü.

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ÇALIŞANLARA 'BÖLGEDEN UZAK DURUN' UYARISI

Silahlı soyguncunun kaç aracı soyduğu bilinmezken, görüntülerin yayılmasının ardından ticari bir bölge olan Santa Fe’deki şirketler, çalışanlarına bölgeden uzak durma uyarısında bulundu. Vatandaşların durumu Mexico City polisine ihbar etmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri gönderilirken, soyguncunun henüz yakalanamadığı bildirildi. (İHA)

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Meksika soygun trafik

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