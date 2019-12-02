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Meksika’daki çatışmalarda 20’den fazla ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Meksika’da güvenlik güçlerinin kartel üyeleriyle çatışmasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’daki çatışmalarda 20’den fazla ölü

Coahuila eyaletindeki Villa Union adlı kasabada gerçekleşen çatışma bir saat sürdü.

Hayatını kaybedenlerden 4’ü polis. Bazı belediye yetkilileri de kayıp.

Çatışmada 10 kartel üyesinin de öldüğü belirtiliyor.

Yetkililer silahlı kişilerin 3 bin kişinin yaşadığı kasabaya kamyonetlerle geldiğini ve hükümet binalarına ateş açtıklarını belirtti.

Çatışma sonrası Villa Union belediye binasındaki kurşun izleri dikkat çekti.

Güvenlik güçlerinin olay sonrasında kartel üyelerini takip ettiği ve7 kartel üyesini daha öldürdükleri açıklandı.

İki gündeki çatışmalarda hayatlarını kaybedenlerin sayısı 21 oldu.

Eyalet valise güvenlik güçlerinin bir süre daha huzuru sağlamak için kasabada kalacağını açıkladı.

Meksika’da cinayet oranı Andres Manuel Lopez Obrador’un iktidara gelmesiyle ilk 10 ayda yüzde 2 oranında arttı.

Yetkililer 2019’un ilk 10 ayında 29,414 cinayetin gerçekleştiğini, 2018’de bu rakamın 28,869 olduğunu belirtiyor.


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Meksika çatışma Güvenlik Güçleri

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