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Son dakika: Meksika'dan 'kumaş' sevkiyatı göründüğü gibi çıkmadı! 2 aylık takip sonucu gemiden 1,5 ton marihuana çıktı

11.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meksika'dan Türkiye'ye 'kumaş' sevkiyatının altından zehir tacirleri çıktı. 2 ay önce Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirleyen narkotik ekipleri, İstanbul'a demir atan şüpheli gemiye baskın düzenledi. Baskında 1 ton 580 kg marihuana ele geçirildi.

Son dakika: Meksika'dan 'kumaş' sevkiyatı göründüğü gibi çıkmadı! 2 aylık takip sonucu gemiden 1,5 ton marihuana çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonundan çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Güney Amerikalı uyuştucu kartellerinin Türkiye ayağı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı. 1,5 tonluk uyuşturucu kumaş toplarına zulalanmış vaziyette ele geçirildi.

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TÜRKİYE'YE "KUMAŞ" GETİRECEKLERİ BELİRLENDİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi.

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Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

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2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceğini belirledi.

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Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.

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GÜNEY AMERİKALI KARTELLERİN 'TÜRKİYE AYAĞI' YAKALANDI

Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kg 640 gram marihuana ele geçirildi.

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Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

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Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.

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(DHA)

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