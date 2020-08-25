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  4. Meksika Körfezi'nde alabora olan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

Meksika Körfezi'nde alabora olan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

ABD’de Meksika Körfezi’nde alabora olan teknedeki 5 kişi polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meksika Körfezi'nde alabora olan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

Kurtarma operasyonu ise kamera tarafından anbean kaydedildi.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan St. Petersburg kentinde sahil güvenlik ve polis ekipleri, Meksika Körfezi’nde bulunan bir tekneden acil durum sinyali aldı.

Harekete geçen ekipler, 6 metrelik teknenin bulunduğu bölgeye gitti. Ekipler, teknenin alabora olduğunu ve 5 kişinin can yelekleriyle ters dönmüş teknenin üzerinde beklediğini gördü.

Polisten yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Öte yandan polis, teknelerde güvenlik açısından bulundurulması gereken can yelekleri ve diğer ekipmanlar konusunda uyarılarda bulundu.

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