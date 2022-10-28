HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika Körfezi'nde helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var! ABD Sahil Güvenliği açıklama yaptı

Meksika Körfezi'nde helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var! ABD Sahil Güvenliği açıklama yaptı

28.10.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika Körfezi'nde düşen helikopterdeki bir kişi hayatını kaybetti, yaralı halde kurtarılan 2 kişi ise sağlık merkezine sevk edildi. ABD Sahil Güvenliği ise kazayla ilgili açıklama yaptı.

Meksika Körfezi'nde helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var! ABD Sahil Güvenliği açıklama yaptı

ABD'nin Meksika Körfezi kıyısında yer alan Louisiana eyaletindeki Morgan City'nin yaklaşık 72 kilometre açıklarında helikopter düştü. ABD Sahil Güvenliği, dün yerel saatle 18.30 sıralarında yaşanan kazanın ardından kurtarma görevlilerinin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Suyun üzerinde ters dönmüş şekilde bulunan helikopterde yapılan kurtarma operasyonu kapsamında mürettebattaki 3 kişiden 2'si New Orleans'taki bir sağlık merkezine gönderildi. Batan helikopterde bir kişinin de cansız bedeni bulundu. Mürettebatın kimlikleri açıklanmadı. Kazanının nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes koronavirüsü konuşurken atak yaptı!Herkes koronavirüsü konuşurken atak yaptı!
Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor
Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadıAnketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı
Anahtar Kelimeler:
Meksika helikopter

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı hatasını pahalıya ödedi! Çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı hatasını pahalıya ödedi! Çığlıkları sahili inletti

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor'

Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor'

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.