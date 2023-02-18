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  4. Meksika Savunma Bakanlığı, deprem bölgesindeki görevi sırasında hayata veda eden Proteo’nun anısına video paylaştı

Meksika Savunma Bakanlığı, deprem bölgesindeki görevi sırasında hayata veda eden Proteo’nun anısına video paylaştı

18.02.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika Savunma Bakanlığı, arama kurtarma ekipleriyle birlikte Türkiye’nin deprem felaketinden etkilenen bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları katılan ve bu sırada yaşama veda eden arama kurtarma köpeği Proteo’nun görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

Kentsel arama kurtarma yapmak üzere yetiştirilen Meksika Savunma Bakanlığı’na bağlı ekiplerin arama kurtarma köpeklerinden Proteo, Türkiye’deki görevi sırasında yaşama veda etmişti.

Hem Meksika hem de Türkiye’de halkın sevgisini kazanan Proteo’nun ardından Meksika Savunma Bakanlığı, köpeğin eski görüntülerinden bir derleme videoyu “Çok teşekkür ederiz şampiyon! Görevini tamamladın Proteo” mesajıyla birlikte paylaştı. Türkiye’de ara vermeden çalışan Meksikalı ekipler, dün itibariyle ülkelerine dönmüş ve havalimanında Proteo için tören yapılmıştı.

(DHA)

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deprem Meksika

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