HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı

Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 05:03 | Son Güncelleme

Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı

BOGOTA (AA) - Meksika hükümeti ile Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meksika hükümeti, depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diliyor, Afetzedelerle dayanışma içinde olduğunu vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Amerika'da Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu da sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla Türkiye'ye desteklerini sundu.

Açıklamada, AND Parlamentosu Başkanı Victor Rolando Sousa ve Genel Sekreter Eduardo Chiliquinga Mazon'un, tüm parlamenterler adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (4)Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (4)
Isparta’da zincirleme kaza: 6 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 6 yaralı
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AND Parlamentosu Elazığ'daki deprem Meksika

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

Çukur'da Koçovalılar'a büyük şok: Başınız sağolsun

Çukur'da Koçovalılar'a büyük şok: Başınız sağolsun

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması!

MSB'den Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'daki deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem dünya basınında!

Dünya basını Elazığ depremini böyle duyurdu!

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki deprem sonrası enkaz altında kalan hamile kadın, ekipler tarafından böyle kurtarıldı

Deprem sonrası mucize! Hamile kadın enkazdan böyle kurtarıldı

RTÜK Başkanı Şahin'den deprem sonrası 'hassasiyet' çağrısı!

RTÜK Başkanı'ndan 'hassasiyet' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.