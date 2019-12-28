Meksika ve Bolivya arasındaki gerginliğe İspanya da dahil oldu

BOGOTA (AA) - Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'yu ziyaret eden İspanyol heyetin maske taktığı ve silah taşıdığını iddia eden Bolivya'daki geçici yönetim, İspanya'ya nota vereceklerini duyurdu.

La Paz Büyükelçiliği etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik görevlisi bulundurmasından ötürü Bolivya geçici yönetimi ve Meksika arasında yaşanan diplomatik gerginliğe, Meksikalı Büyükelçi Mercado'yu ziyaret eden ispanyol heyette maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu iddiasından ötürü İspanya da dahil oldu.

Bölge basınındaki haberlere göre başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolivya'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, Meksikalı Büyükelçi Mercado'yu evinde ziyaret eden İspanyol diplomatların beraberindeki araçta maskeli kişiler olduğunu iddia etti.

Bölge sakinlerinin, söz konusu kişilerin silah taşıdığını öne sürdüklerini aktaran Longaric, İspanya’nın, Bolivya’nın egemenliğini ihlal ettiğini ve bu ülkeye nota vereceklerini duyurdu.

- Meksika farklı açıklama yaptı