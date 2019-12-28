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  4. Meksika ve Bolivya arasındaki gerginliğe İspanya da dahil oldu

Meksika ve Bolivya arasındaki gerginliğe İspanya da dahil oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 05:04 | Son Güncelleme

Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Mercado'yu ziyaret eden İspanyol heyetin silah taşıdığını iddia eden Bolivya’daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Longaric, egemenliklerinin ihlal edildiğini ve İspanya'ya nota vereceklerini duyurdu

BOGOTA (AA) - Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'yu ziyaret eden İspanyol heyetin maske taktığı ve silah taşıdığını iddia eden Bolivya'daki geçici yönetim, İspanya'ya nota vereceklerini duyurdu.

La Paz Büyükelçiliği etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik görevlisi bulundurmasından ötürü Bolivya geçici yönetimi ve Meksika arasında yaşanan diplomatik gerginliğe, Meksikalı Büyükelçi Mercado'yu ziyaret eden ispanyol heyette maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu iddiasından ötürü İspanya da dahil oldu.

Bölge basınındaki haberlere göre başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolivya'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, Meksikalı Büyükelçi Mercado'yu evinde ziyaret eden İspanyol diplomatların beraberindeki araçta maskeli kişiler olduğunu iddia etti.

Bölge sakinlerinin, söz konusu kişilerin silah taşıdığını öne sürdüklerini aktaran Longaric, İspanya’nın, Bolivya’nın egemenliğini ihlal ettiğini ve bu ülkeye nota vereceklerini duyurdu.

- Meksika farklı açıklama yaptı

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamada ise ziyaretin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiği fakat İspanyol heyeti Büyükelçinin konutundan almaya gelen aracın Bolivyalı polislerce durdurulduğu belirtildi.

- Geçici yönetim ve Meksika arasındaki kriz

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Birkaç gün önce büyükelçiliğin etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve durumun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyacaklarını duyurmuştu.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

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Bolivya Bolivya'daki siyasi kriz İspanya Meksika

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