HABER

Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 19:55 | Son Güncelleme

Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı

Meksika'nın güneyinde güvenlik güçleri, insan kaçakçıları tarafından alıkonulan 281 Orta Amerikalı göçmeni kurtardı.

Ülke basınında çıkan haberlerde, polisin bir ihbar üzerine insan kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, 4 kamyon ve 5 otobüsün içindeki 281 göçmeni kurtardığı bildirildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenler arasında 161'inin Guatemalalı, geri kalanın da Honduraslı ve El Salvadorlu olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili 4 kişinin mahkemeye çıkarıldığını aktardı.

Meksikalı yetkililer, göçmenlerin bakım merkezinde koruma altına alındığını açıkladı.

Çoğunlukla Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenler, gerekli belgeleri olmadan Meksika'ya giriş yapıyor.

Meksika'da, fidye için insan kaçıran çeteler sıklıkla göçmenleri hedef alıyor. Söz konusu kaçırma vakalarında, nadir de olsa kaçakçıların da göçmen olduğu durumlarla karşı karşıya kalınıyor.

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
Giresun'a şehit ateşi düştüGiresun'a şehit ateşi düştü
GÜNCELLEME - Mavi kategorideki terörist tutuklandıGÜNCELLEME - Mavi kategorideki terörist tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.