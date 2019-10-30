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Meksika'da belediye başkanı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:18 | Son Güncelleme

Meksika'da belediye başkanı öldürüldü

MEXICO CITY (AA) - Meksika'nın başkenti Mexico City'ye bağlı Valle de Chalco'nun Belediye Başkanı Francisco Tenorio, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ulusal Belediye Başkanları Birliği Başkanı Enrique Vargas, Milenio televizyonuna yaptığı açıklamada, Tenorio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Tenorio'nun, konut geliştirme çalışmaları için inceleme gezisi yaptığı esnada saldırıya uğradığı kaydedildi.

Tenorio'nun, daha önce tehditler aldığı yönünde açıklamalar yaptığı ancak bunu polise bildirmediği belirtiliyor.

Meksika Devlet Savcılığından, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ulusal Belediye Başkanları Birliği'ne göre, ülkede bu yıl 4, geçen yıl ise 8 belediye başkanı öldürüldü.

Yaklaşık 400 bin kişilik bir şehir olan Valle de Chalco, Mexico City'nin güneydoğusunda yer alan bir belediye.

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Anahtar Kelimeler:
Valle de Chalco Valle de Chalco belediyesi başkanı Francisco Tenorio

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