Meksika'da bir kamyonetin kasasında 173 göçmen yakalandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Tabasco Körfezi bölgesinde, bir kamyonetin kasasında muşambanın altında saklanmış 173 kaçak göçmen bulundu.

Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu göçmenler, sahildeki otoyolun kontrol noktasında tespit edildi.

Çoğu Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan, biri ise Küba'dan gelen göçmenler arasında, yaşları 18'in altında 65 kişinin bulunduğu belirtildi.

Tabasco, Meksika'dan ABD'ye giden göçmen trafiğinde önemli bir rota olarak biliniyor.

