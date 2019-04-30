Meksika'da fidye için kaçırılan Amerikalı çift kurtarıldı

TUCSON (AA) - Meksika'da fidye için kaçırılan Amerikalı çiftin müfettişler tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Yetkililer, Nogales şehrinde fidye için kaçırılan Arizonalı çiftin, Sonora eyaleti başsavcılık ofisinin soruşturma bürosu üyeleri tarafından kurtarıldığını ve ABD'ye iade edildiğini belirtti.
Yaşlarının 38 ve 40 olduğu belirtilen çiftin, 24 Nisan'da kaçırılması üzerine ABD'nin Meksiko Büyükelçiliğinin, Sonora eyaleti başsavcılığını harekete geçirdiği ifade edildi.
Müfettişler çifti, Arizona-Meksika sınırından yaklaşık 10 kilometre uzaktaki bir evde bağlı halde buldu. Çiftin başında silahlı kişiler olduğu kaydedildi.
Meksikalı yetkililer, adam kaçırma suçlamasıyla 2 kişiyi tutukladı.
Aileleri, fidyecilerin, çiftin serbest bırakılması karşılığında 15 bin dolar para istediğini kaydetti.
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