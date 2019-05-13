Meksika'da orman yangınları nedeniyle hava kirliliği uyarısı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da başkent çevresindeki orman ve çalı yangınlarının yol açtığı duman ve hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Çevre Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, başkent Meksiko ve mücavir metropol alanlarını içeren "Meksika Merkezi Megalopolisi" adı verilen bölgede, kırsalda çıkan yangınlar nedeniyle büyük miktarda is, kül ve katı parçacığın hava yoluyla kentsel alanlara taşındığını belirtti.

Söz konusu kirliliğe uzun süre maruz kalınması halinde başta solunum yoluyla ilgili olmak üzere sağlık problemleri yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, bölgede yaşayan 22 milyon vatandaşa pazar günü evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, son günlerde Meksiko eyaleti kırsalında 30, Meksiko şehri ve çevresinde ise 21 yangının çıktığı bildirildi.

