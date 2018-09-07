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Meksika'da pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Meksika'da pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü.

Yetkililer, Chihuahua eyaletinde uyuşturucu karteli Juarez için çalışan "La Linea" çetesinin düzenlediği saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını açıkladı.

Polislerin, 3 zanlıyı Cuauhtemoc kentindeki bir cezaevine teslim ettikten sonra dönüş yolundayken pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde de hafta başında bir komiser ve 3 koruması, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği Tonala bölgesinde uğradıkları saldırıda öldürülmüştü.

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