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Meksika’da su altı boru hattında patlama

01.01.2021 20:24 | Son Güncelleme:
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Meksika’nın Tabasco eyaleti Dos Bocas rafinerisinin deniz terminalinin önünde yer alan petrol boru hattında patlama meydana geldi.Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde yer alan Dos Bocas rafinerisinin deniz terminali önündeki petrol boru hattında patlama meydana geldi.

Meksika’nın Tabasco eyaleti Dos Bocas rafinerisinin deniz terminalinin önünde yer alan petrol boru hattında patlama meydana geldi.
Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde yer alan Dos Bocas rafinerisinin deniz terminali önündeki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Meksika devlet petrol şirketi Pemex tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi. Patlamanın kıyıdan uzaktaki platformlardan birisinde meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası çıkan yangını kontrol etmek için acil durum personelinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi.
Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayı bildirilmedi.

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