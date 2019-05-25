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Meksika'da yanmış 5 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Meksika'da yanmış 5 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısında birkaç gündür devam eden çeteler arasındaki silahlı çatışmaların yaşandığı bölgede 5 ceset bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinin Uruapan kenti yakınlarında otoyolda bir kamyonun içinde yanmış halde 5 cesedin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Uruapan'da çarşamba günü çıkan çeteler arası çatışmada ise 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmanın uyuşturucu çeteleri arasındaki bölgesel hakimiyet mücadelesinden kaynaklandığı sanılıyor.

Ülkede geçen yılın ilk 6 ayında 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 arttığı belirtilmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde işlenen cinayetlerin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı ifade edildi.

Meksika'da 1 Aralık 2018'de görevine başlayan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, başkent Meksiko'da generallere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma çete Meksika michoacan

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