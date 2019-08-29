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Meksika'daki barın kundaklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Veracruz eyaletinde bir barın kundaklanması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e çıktı

COATZACOALCOS (AA) - Meksika'nın güneyinde Veracruz eyaletinde bir barın kundaklanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Yetkililer, Veracruz'un sahil şehri Coatzacoalcos'da bulunan "Caballo Blanco" isimli barın saldırganlarca ateşe verilmesinin ardından 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 28'e çıktığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu "utanç verici" saldırıyı kınadığını ifade ederek, olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan 9 kişinin hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Savcılık ofisinden yapılan açıklamada, kundakçıların bara molotofkokteyli atarak yangını başlattığı ihtimali üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia da saldırının çeteler arasındaki bir anlaşmazlığın sonucu olabileceğini söylemişti.

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bar kundaklama Meksika

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