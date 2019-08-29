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Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Meksika’da bir gece kulübünde molotof kokteyli ile düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında ölenlerin sayısının 26’ya yükseldiği belirtildi.Meksika’nın Veracruz eyaletindeki Coatzacoalcos kentinde Salı günü gece saatlerinde El Caballo Blanco adlı gece kulübüne molotof kokteyli atılması sonucu yangın çıkmıştı.

Meksika’da bir gece kulübünde molotof kokteyli ile düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında ölenlerin sayısının 26’ya yükseldiği belirtildi.
Meksika’nın Veracruz eyaletindeki Coatzacoalcos kentinde Salı günü gece saatlerinde El Caballo Blanco adlı gece kulübüne molotof kokteyli atılması sonucu yangın çıkmıştı. Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yangında ölenlerin sayısının 23’ten 26’ya yükseldiği, yaralanan 11 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı
Kimliği belirsiz saldırganların, gece kulübüne molotof kokteylileri attıktan sonra, kulüptekilerin dışarı çıkmalarını engellemek için acil çıkışı kapattıkları öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden çoğunun dumandan boğulduğu belirtildi. Ön soruşturmaya göre saldırı, gece kulübü sahibinin kulüpte uyuşturucu satılmasına izin vermemesi nedeniyle misilleme olarak gerçekleştirildi.
Saldırıyı kınayan Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia, federal dedektiflerin eyalet yetkilileriyle işbirliği içerisinde çalıştığını ve saldırganların cezasız kalmayacağını söyledi.

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