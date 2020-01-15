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  4. Meksika'daki silahlı çatışmada 2 polis öldü

Meksika'daki silahlı çatışmada 2 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Meksika'daki silahlı çatışmada 2 polis öldü

Meksika'da polis ile bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato kentinde kimliği belirsiz kişiler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 polis yaşamını yitirdi, 13 silahlı saldırgan da öldürüldü.

Yetkililerden yapılan açıklamada, silahlı grubun, yoldan geçen gençlere saldırması sonucu polisin saldırganlara yönelik operasyon başlattığı belirtildi.

Operasyonun, cadde ve sokaklarda gün boyunca sürdüğü kaydedildi.

Guanajuato eyaletinde, 2019'da ocak-kasım döneminde 3 bin 211 cinayet işlendiği belirtildi.

- 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Guanajuato eyaleti Meksika silahlı çatışma

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