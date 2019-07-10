Meksikalı mülteci çocukların ABD sınırında yaşadıkları dram çizimlerine yansıdı

Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken aileleriyle sınırda yakalanan çocuklar, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi tarafından ebeveynlerinden ayrı gözetim altında tutuldukları dönemde yaşadıkları dramı çizimlerine yansıttı.

CNNInternational'ın haberinde, Amerikalı bir grup çocuk sağlığı uzmanı, aileleriyle ABD'ye iltica etmeye çalışan ancak sınır güvenlik devriyeleri tarafından yakalanan ve ailelerinden ayrı gözetim merkezine alınan Meksikalı 3 çocuğun merkezden ayrılmalarına rağmen yaşadıklarının etkisinde olduğunu bildirdi.

Çocukların gözetim altında yaşadıklarını yansıtan çizimleri "çok gerçekçi ve korkutucu" diye nitelendiren çocuk sağlığı uzmanı Dr. Colleen Kraft, "Çocukların yaptığı bu çizimler, bize onların kendilerini hapishanede gibi hissettiklerini anlatıyor." dedi.

Kraft, aralık ayında birimin gözetimindeyken hayatını kaybeden iki Meksikalı çocuk için o dönem birimin müdürlüğünü yapan ve nisan ayında İç Güvenlik Bakanlığına atanan Kevin McAleenan ile görüşmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.