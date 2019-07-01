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Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaz ortasında dolu fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu şehrin caddeleri fırtına nedeniyle 1,5 metre kalınlığına ulaşan buz parçalarıyla kaplandı

Meksika'nın Guadalajara şehrinde etkili olan dolu fırtınası nedeniyle caddelerin yer yer 1,5 metre kalınlığa ulaşan buz parçalarıyla kaplandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, dolu fırtınası özellikle şehrin 6 mahallesinde etkili oldu.

Haberde, hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu ve caddelerin kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan buz parçalarıyla örtüldüğü şehirde daha önce de dolu fırtınaları yaşandığı ancak bu derece ağır bir fırtınanın nadiren görüldüğü belirtildi.

Habere göre, konuya ilişkin AFP'ye konuşan Vali Enrique Alfaro, fırtınayı "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Alfaro, "İklim değişikliğinin gerçek olup olmadığını kendimize soruyoruz. Bunlar daha önce benzeri görülmemiş doğa olayları." diye konuştu.

Yaklaşık 200 ev ve 50 aracın zarar gördüğü fırtına sonrası sel uyarısı yapılırken, herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Guadalajara kentinde kar fırtınası Meksika

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