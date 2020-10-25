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Melek Aslan’ın azmettiricisi eski sevgili tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 23:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde Melek Aslan’ın, kardeşi tarafından öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen eski sevgili O.V., tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Melek A’nın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dün Sakarya’da olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve kente getirilen O.V’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Melek Aslan’ın azmettiricisi eski sevgili tutuklandı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde Melek Aslan’ın, kardeşi tarafından öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen eski sevgili O.V., tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Melek A’nın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dün Sakarya’da olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve kente getirilen O.V’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen O.V, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay, Merkez Yenişehir ilçesinde Melek Aslan ile kardeşi M. A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıkmış, kardeşinin silahla ateş etmesi sonucu başına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Melek Aslan, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan Mustafa A, hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan 22 Ekim’de tutuklanmıştı.

Melek Aslan’ın azmettiricisi eski sevgili tutuklandı

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