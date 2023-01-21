Melek Baykal kimdir, kaç yaşında, kaç kez evlendi? Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal Şarkılar Bizi Söyler'de!

Cennet Mahallesi'nin Pembe'si olarak milyonların kalbini kazanan ve hafızalarımızda o şekilde yer edinen Melek Baykal bu akşam Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alıyor. Tiyatro temelli olan Melek Baykal başarılı bir dizi sinema oyuncusudur. Melek Baykal 17 yaşındayken tiyatroyla tanışmış ve sahne aldığı ilk oyununda 85 yaşındaki yaşlı bir kadını oynamıştır. Peki, Melek Baykal kimdir, kaç yaşındadır, kaç kez evlendi? İşte hakkında bilgiler...

MELEK BAYKAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbul'ludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında mekik dokudu.

Çocukluğunun büyük bir bölümü İstanbul'da, Bağdat Caddesi'nde dedesinden kalma evlerinde geçti. Ankara Devlet Konservatuvarından 1975'te mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

"Ferhunde Hanımlar" dizisindeki "Nermin", "Hayat Bağları"ndaki "Nurhayat" ve "Cennet Mahallesi"ndeki "Pembe" rolleriyle tanınır.

Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek, İstanbul'a yerleşmiştir.

MELEK BAYKAL KAÇ KEZ EVLENDİ?

Ankara Devlet Konservatuvarından 1975'te mezun olduğunda İlk evliliğini Tiyatrocu ve dizi oyuncusu Zafer Ergin ile yaptı. Dört yıl sonra ayrıldı. Daha sonra Almanya'da tanıştığı Warner Striening'le 1982'de evlendi. Baykal'ın bu evliliği 36 yıl sonunda sona erdi.

Baykal evlilikleri ile ilgili yaptığı açıklamasında; “İki evlilik yaptım, ikisi de beşer yıl sürdü. Striening ile vakitsizlikten tam 36 yılın sonunda boşandık. Ama uzun yıllar birbirimizi hiç görmedik. Artık evliliği de düşünmüyorum. Hiç ihtiyacım yok” diye konuştu.

2012 yılında Star Tv'de yayına giren Melek isimli programını sundu.

Melek Baykal kendi ifadesi ile Hipoglisemi hastası, bir de tiroid sorunu var.

Melek Baykal, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı "Kaçma Birader" filminde Zafer Algöz, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.

