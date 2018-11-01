Melih Gökçek AK Parti ve MHP'nin ortak adayı mı olacak?

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adını gündeme getirmesiyle ilgi odağı olan Melih Gökçek’in, MHP’den aday olmayacağı, ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teklifini fırsata çevirerek iki partinin Ankara’da ‘ortak aday’lığına oynayabileceği kaydediliyor. Ancak partide Gökçek’in AK Parti’den aday gösterilmesi yönünde bir eğilimin olmadığı belirtiliyor.

BEDRETTİN DALAN HAMLESİ

AK Parti'de, MHP'nin Gökçek’in ardından İstanbul için de Bedrettin Dalan’ın adını gündeme getirmesi ‘ittifak masasını tekrar kurma arayışı’ olarak yorumlandı.

'PSİKOLOJİK SAVAŞ'

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti ve MHP arasında yerelde ittifak masasının dağılmasından sonra iki parti arasında adaylar üzerinden ‘psikolojik savaş’ sürüyor. MHP’nin liderlerin ‘herkes kendi yoluna’ diye ifade ettiği ittifakın yapılmaması kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘metal yorgunluk’ gerekçesiyle istifa ettirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in adını gündeme getirmesi, AK Parti'de bir heyecan yaratsa da bir risk olarak görülmüyor.