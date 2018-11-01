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Melih Gökçek bombası! Kendisi değil oğlu Osman Gökçek aday oluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

Sabah yazarı Mahmut Övür, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Melih Gökçek bizim dava ve yol arkadaşımızdır" açıklaması sonrası kulislerde konuşulan iddiaların değiştiğini söyledi. Övür, yazısında Melih Gökçek'in aday olmayacağını belirterek "Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Keçiören Belediye Başkan adayı olabilir" ifadesini kullandı.

Mahmut Övür, "Ankara'da Gökçek ve Yavaş senaryoları" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulislerde konuşulanları aktardı. "2014 seçiminin kazananı Gökçek'i Ankara'da yeniden gündeme getiren şey, AK Parti-MHP arasında kurulması çok tartışılan yerel ittifakın bozulmasıydı" diyen Övür, yazısının devamında şöyle yazdı:

"MHP ve bazı siyasi aktörler bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti ve Gökçek adı ortaya atıldı. Başarılı da olundu. İyi bir hamleydi.

"İnce bir hesaba dayanıyordu ve Melih Gökçek ismi üzerinden AK Parti'ye deyim yerindeyse sopa gösteriliyordu. Bahçeli'nin "MHP'ye şeref kazandırır" çıkışı, Gökçek'in memnuniyeti kafalarda soru işareti oluştursa da devreye Başkan Erdoğan girip "Biz yol arkadaşıyız" deyince hava birden değişti.

O değişen havayla birlikte kulislere düşen haber de değişti: "Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Keçiören Belediye Başkan adayı olabilir." Ankara siyaseti de havası gibi her an değişebilir…"

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