Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir cipin hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.

"MANSUR YAVAŞ'IN ISRARLI YAYGARASI"

Gökçek, paylaşımında şunları söyledi:



"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum" dedi.

BUGÜNE KADAR VALİLİĞİN GÜVENLİĞİM DOLAYISIYLA BANA VALİLİK KARARIYLA TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARACI, MANSUR YAVAŞ’IN ISRARLI YAYGARASI ÜZERİNE HAKKIM OLDUĞU HALDE İADE ETMEYE KARAR VERDİM.



YARIN ARACI TESLİM ETTİRİYORUM.

KAMU OYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM… — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 13, 2021



