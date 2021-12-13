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Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine...

13.12.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melih Gökçek sosyal medya hesabından, tartışmalara konu olan zırhlı aracı teslim edeceğini duyurdu. Gökçek, "Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş göreve geldikten sonra Gökçek'in aracı iade etmesi gerektiğini söylemişti.

Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir cipin hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.

"MANSUR YAVAŞ'IN ISRARLI YAYGARASI"

Gökçek, paylaşımında şunları söyledi:

"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Melih Gökçek
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