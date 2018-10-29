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Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili "Aday olmak isterse bize şeref kazandırır" demişti. Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli'ye yanıt verdi.

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. Gökçek, "Sayın Bahçeli, beni sözleriyle onore etmiştir. Teşekkür ediyorum" dedi.

gokcek

Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

MHP kaynakları, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara adayı olması için Melih Gökçek'e teklif götürüleceğini duyurmuştu. Konuya ilişkin MHP ve Gökçek cephesinden herhangi bir açıklama ise yapılmamıştı. Bahçeli, bugün kendisine yöneltilen Gökçek sorusuna yanıt vermişti.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
BAHÇELİ YENİ AŞIK BULDU KENDİNE ŞİMDİ AŞIKLARIN ATIŞMASINI İZLİYORSUNUZ YAKINDA EVLİLİKLE SONUÇLANIR BU BİRLİKTELİK HAYIRLI OLSUN
inşallah.
sen onore olursun anca
hadi hayırlı olsun
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