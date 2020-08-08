Melih Şendil: 'Futbol ataerkildir, kadınlar olmamalı' diyen spikere 'cinsiyetçi' eleştirisi

Katarlı yayın kuruluşu beIN Sports kanalında Cuma gecesi "Kadınlar futbolda olmamalı, futbol ataerkil bir oyun" diyen spiker Melih Şendil sosyal medyada 'cinsiyetçi yorum yapmakla' eleştirip tepki gördü.

Şendil, Cuma gecesi oynanan Manchester City - Real Madrid Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını anlatırken, Real Madrid'in giydiği pembe formayı beğenmediğini söyleyip şu yorumu yaptı:

"Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu.

"Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız.

"Ben başkan olsam asla pembe forma yaptırmam."

Şendil daha sonra programdaki diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu'na "Siz?" diye sorunca Yağcıoğlu da "Ben de yaptırmam" dedi.

TFF'den kadın futboluna destek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde kadın futbolunun geliştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

TFF'nin sitesinde kadın futbolu ile ilgili şu ifadeler var:

"Futbolun daha geniş kitlelere ulaştırılması, gerek tribünlerde gerekse sahadaki cinsiyet ayrımının azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu için Kadın Futbolu özel bir önem taşıyor."