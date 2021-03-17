Meme ameliyatı sonrası duruşunuz bile değişecek!

Büyük göğsülere sahip kadınlar birçok farklı sağlık sorununa sahip olabilir. Başlıca yaşadıkları sağlık sorunları ise sırt ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları, göğüs alt bölgesinde tahriş ve pişiktir. Yanlış sütyen kullanımı kol bölgesi sinirlerine baskı yapmasıyla elde uyuşma, karıncalanma sorunları da yaşanabilir. İlerleyen yaş ile birlikte büyüyen göğüsler ağırlaşabilir ve bu ağırlaşma duruş bozuklarının temel sebebini oluşturur.

Ağır memeler boyun ve sırt ağrıları, iskelet bozuklukları, dik durmakta zorluk, vücut ergonomisinde sorunlar, postürünü bozan fiziksel bozukluklara ve ağrılara yol açar. İleri ki süreçlerde kemik erimesi ve osteoporozun getirdiği sorunlar ile birlikte iskelet bozuklukları ortaya çıkar.

Özellikle ergenlik döneminde göğüslerin aşırı gelişmesi kız çocuklarının özgüven gelişimine zarar verebilir. Büyük göğüsleri saklamak için kambur durmaya yönelen genç kızlarda ilerleyen zamanlarda omurga sağlığı sorunları oluşur.

Büyük göğüse sahip kadınlar genellikle bol kıyafetleri tercih etme, kambur durma(postür bozukluğu), orantısız görünümü kapatmak adına bilinçli kilo alma yöntemlerine başvururlar. Tercih edilen bu yöntemler sağlık açısından oldukça tehlikelidir.