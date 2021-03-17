Meme ameliyatı sonrası duruşunuz bile değişecek!

Büyük göğsülere sahip kadınlar birçok farklı sağlık sorununa sahip olabilir. Başlıca yaşadıkları sağlık sorunları ise sırt ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları, göğüs alt bölgesinde tahriş ve pişiktir. Yanlış sütyen kullanımı kol bölgesi sinirlerine baskı yapmasıyla elde uyuşma, karıncalanma sorunları da yaşanabilir. İlerleyen yaş ile birlikte büyüyen göğüsler ağırlaşabilir ve bu ağırlaşma duruş bozuklarının temel sebebini oluşturur.
Ağır memeler boyun ve sırt ağrıları, iskelet bozuklukları, dik durmakta zorluk, vücut ergonomisinde sorunlar, postürünü bozan fiziksel bozukluklara ve ağrılara yol açar. İleri ki süreçlerde kemik erimesi ve osteoporozun getirdiği sorunlar ile birlikte iskelet bozuklukları ortaya çıkar.
Özellikle ergenlik döneminde göğüslerin aşırı gelişmesi kız çocuklarının özgüven gelişimine zarar verebilir. Büyük göğüsleri saklamak için kambur durmaya yönelen genç kızlarda ilerleyen zamanlarda omurga sağlığı sorunları oluşur.
Büyük göğüse sahip kadınlar genellikle bol kıyafetleri tercih etme, kambur durma(postür bozukluğu), orantısız görünümü kapatmak adına bilinçli kilo alma yöntemlerine başvururlar. Tercih edilen bu yöntemler sağlık açısından oldukça tehlikelidir.
Göğüs büyümesinin sebebi meme dokusunun fazla gelişmesidir ve sıklıkla genetik kaynaklıdır. Sık kilo alıp – verme, gerçekleşen doğumlar, emzirme süreci göğüs büyümesine de yol açar. Büyük göğüslerin sebep olduğu en ciddi sorunlar postür ve duruş bozukluklarıdır. Tercih edilebilecek en etkili yöntem ise meme küçültme ameliyatlarıdır.
Meme küçültme ameliyatının yapılmasındaki amaç; hastanın yaşadığı duruş bozukuluğu, sırt ve bel ağrısı şikayetlerini ortadan kaldırmaktır. Aynı ameliyat ile asimetrik göğüs görüntüsününde ortadan kaldırılması mümkündür.
Meme küçültme ameliyatında öncelikle çıkarılacak meme dokusu, cilt dokusu ile elde edilecek meme şekli ve miktarı göz önünde bulundurulmalıdır. Meme küçültme ameliyatından mümkün olduğunca simetrik sonuç elde edilmeye çalışılır.
Ameliyat sonrası iz kalmaması için çeşitli teknikler uygulanmaktadır. Bu teknikler meme şekline ve ameliyat tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Ameliyat sonucunda elde edilecek estetik görüntü de önemlidir. Genellikle beklenen sonuç yuvarlak ve kalkık meme görüntüsüdür.
Ameliyat sonrası iyileşme süreci genellikle oldukça rahattır. 1 gün hastanede kaldıktan sonra gerekli kontrollerin ardından sporcu sütyeni giydirilir ve taburcu edilir. İki hafta boyunca kontroller sürer ve ikinci haftaddan sonra iz tedavisine başlanır.
İyileşme sürecinde kullanılması gereken ilaçlar ve pansumanlar vardır. Bunların aksatmadan yapılması gerekir. Bunun haricinde 4 hafta boyunca egzersiz ve ağır eşya taşımaktan kaçınılmalıdır. 1 ay boyunca mutlaka doktorun önerdiği sporcu sütyeni kullanılmalıdır.
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