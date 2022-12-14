Meme ameliyatları emzirmeyi etkiler mi?

Hemen hemen her kadın dolgun ve dik memelere sahip olmak ister. Ancak bazen memenin şekli doğal olarak istenildiği gibi olmayabilir ve bazen de yaşlanma, bazı hastalıklar, doğumlar veya kilo alıp vermelere bağlı olarak memenin şeklinde bir bozulma olabilir. Bunun sonucunda kişiler çeşitli meme ameliyatlarına başvururlar. Bu konuda en sık sorulan sorulardan biri meme ameliyatlarının emzirmeye engel olup olmadığıdır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, meme büyütme ve küçültme ameliyatlarının emzirmeyi etkileyip etkileyemeyeceğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

YAĞ ORANININ SÜREKLİ DEĞİŞMESİ ŞEKİL BOZUKLUKLARINA NEDEN OLABİLİR

Meme dokusu, süt bezleri, üretilen sütü meme ucuna taşıyan süt kanalları ve aralarındaki destek dokulardan oluşur. Meme yapısında kas yoktur. Memenin hemen altında kaburga üzerinde kas dokusu bulunur ve meme onun üzerinde yer alır. Memeler yağ ve meme dokusundan oluşur. Bu nedenle kilo alımı ile yağ oranının sürekli değişmesi zamanla memelerin şeklinde şekil bozukluklarına neden olabilir.

KADIN VÜCUDUNDA EN ÇOK DEĞİŞİME UĞRAYAN ORGAN

Memeler kadın vücudunda yaşamı boyunca en çok değişime uğrayan organlardan biridir. Meme büyüklüğü, genetik ve vücut yağı ile ilgilidir. Bu oranın hızlı ve sürekli değişmesi zamanla memelerin görünümünde şekil bozukluklarına neden olur.

Meme dikleştirme operasyonu sırasında memede herhangi bir küçülme yoksa, ameliyat sırasında meme dokusu çıkarılmaz ve meme kendi içinde dokuya diktir. Bu sayede tüm süt kanalları korunmuş olur. Ancak bazı durumlarda meme dikleştirme ameliyatına ek olarak bir miktar küçültme ameliyatı da yapmak mümkündür.

Küçültme işleminin büyüklüğüne göre süt kanalları az da olsa risk taşır. Ancak işlem sonrası emzirme olacaksa bir sorun yoktur çünkü ameliyat sırasında süt kanallarını koruma yöntemleri uygulanacaktır.

MEME ESTETİĞİ EMZİRME FONKSİYONLARINI ETKİLER Mİ?

Meme estetiği birkaç farklı şekilde yapılmaktadır. Buna memenin durumuna göre karar verilir. Küçültme ya da büyütme memenin durumuna göre yapılan meme estetiği türleridir. Emzirme konusu tüm meme estetiğinde farklı şekilde etkilenir.

Emzirme söz konusu olduğunda kadınların en çok korktuğu ameliyat meme küçültme ameliyatı oluyor. Bu nedenle emzirme ile ilgili en sık sorulan sorular meme küçültme ameliyatından gelmektedir. Ameliyat sırasında doku alınması nedeniyle emzirmeyi bozma riski en yüksek olan ameliyattır. Meme küçültme ameliyatında genellikle meme bezi denilen meme dokusunun çevresinde bulunan yağ dokusu alınır ve meme bu şekilde küçültülür. Ancak bazı meme dokularının da alınması gerekebilir. Özellikle bazı kadınlarda meme dokusu yağ dokusundan daha büyük olabilir, bu gibi durumlarda yağ dokusu ile birlikte meme dokusunun da alınması gerekebilir.

Sanıldığı gibi meme küçültme ameliyatı emzirmeye engel değildir. Emzirmeyi bozma riski vardır ancak meme küçültme ameliyatı sonrası emzirme fonksiyonunun kaybolduğu söylemi doğru değildir. Emzirmede bozulma, alınacak meme dokusu miktarına bağlıdır. Meme dokusunun büyük bir kısmı çıkarılsa bile süt kanalında kalan bez dokusundaki süt kanalları ile yeniden emzirme sağlanabilmektedir. Çünkü operasyon sırasında süt kanallarını koruyan teknikler kullanılır, süt kanallarına en az zarar verecek şekilde operasyon sonlandırılır. Ancak çok büyük memelerde meme küçültme ameliyatı sırasında çok fazla doku çıkarılacağı için genellikle doğumdan sonra bu ameliyatı olmak daha doğrudur.

Meme büyütme ameliyatı genellikle silikon protezlerle yapılır. Bu protezler ister kas altına ister meme dokusu altına konulsun süt kanallarına hiçbir şekilde zarar vermez ve bu nedenle emzirme fonksiyonunu etkilemez.



