Meme dikleştirme ameliyatları hakkında ne biliyoruz?

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, meme dikleştirme operasyonlarının nasıl planlandığından ameliyat sonrası iyileşme sürecine kadar bizleri neler beklediğine dair birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.
GENÇ BİR GÖRÜNÜM ELDE ETMEK MÜMKÜN
Kilo alıp verme, hamilelik, emzirme ya da sadece zamanın etkileri nedeniyle hacmi küçülen, diriliğini yitiren meme dokusuna yapılan müdahaleler ile daha güzel ve genç bir görünüm elde etmek mümkün.
Kadınlar için estetik açıdan kusursuz bir görünüme sahip olmak her zaman çok önemli olmuştur. Meme dikleştirme ameliyatı da bu noktada kadınlar için oldukça etkileyici ve beğeni kazanan sonuçları olan bir operasyon olarak ön plana çıkıyor.
AMELİYATI NASIL PLANLANIR?
Meme dikleştirme ameliyatının planlanması için öncelikle fiziksel muayene yapılması sonrasında ise hastanın kan değerlerinin ameliyat için uygun olup olmadığının teyit edilmesi gerekir. Meme dikleştirme operasyonu diğer meme estetiği operasyonlarına göre daha zor bir uygulamadır.
Bu operasyonda gerek görüldüğü takdirde meme dokusu küçültülebilir ya da silikon protezler ile meme dokusu büyütülebilir. Özellikle protez kullanımının gerekli olabileceği durumlarda operasyonun nasıl şekilleneceği ameliyat esnasında belli olduğu için bu operasyonu planlarken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmak gerektiği unutulmamalı.
AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ
Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirildiği için operasyondan sonra bir gece hastanede kalınması gerekebilir. Operasyon sonrasında ödem ve şişlik oluşumunu azaltmak için soğuk kompres uygulaması yapılır. Bölgede sıvı toplanmasını engellemek için takılan drenler 48 saatin sonunda çıkarılır.
KOL VE OMUZLARA DİKKAT!
Drenlerin çıkarılmasından sonra geçen 48 saatin sonunda kişi rahatlıkla duş alabilir. Yaklaşık olarak 3-4 gün duş alınmayacağını düşünerek planlama yapmak önemlidir. Çok gerekli durumlarda doktor tavsiyesi ile birlikte bölgeyi sudan koruyarak yıkanılabilir. Ancak meme estetiği operasyonlarından sonra kol ve omuzları çok fazla hareket ettirilmemeli.
Operasyondan sonra verilen sütyenin ilk 4 hafta boyunca gece ve gündüz aralıksız kullanılması gerekir. Sonrasında ise doktor kontrolü ile birlikte sadece gündüz kullanılması yeterli olacaktır. Meme dikleştirme operasyonundan sonra memelerin tam şeklini alması için 2 ila 3 ay arasında beklemek lazım.
Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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