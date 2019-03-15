Meme dikleştirme ameliyatları hakkında ne biliyoruz?

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, meme dikleştirme operasyonlarının nasıl planlandığından ameliyat sonrası iyileşme sürecine kadar bizleri neler beklediğine dair birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.

GENÇ BİR GÖRÜNÜM ELDE ETMEK MÜMKÜN

Kilo alıp verme, hamilelik, emzirme ya da sadece zamanın etkileri nedeniyle hacmi küçülen, diriliğini yitiren meme dokusuna yapılan müdahaleler ile daha güzel ve genç bir görünüm elde etmek mümkün.

Kadınlar için estetik açıdan kusursuz bir görünüme sahip olmak her zaman çok önemli olmuştur. Meme dikleştirme ameliyatı da bu noktada kadınlar için oldukça etkileyici ve beğeni kazanan sonuçları olan bir operasyon olarak ön plana çıkıyor.

AMELİYATI NASIL PLANLANIR?

Meme dikleştirme ameliyatının planlanması için öncelikle fiziksel muayene yapılması sonrasında ise hastanın kan değerlerinin ameliyat için uygun olup olmadığının teyit edilmesi gerekir. Meme dikleştirme operasyonu diğer meme estetiği operasyonlarına göre daha zor bir uygulamadır.