Meme dikleştirme ve kaldırma ameliyatları hakkında her şey

Meme dikleştirme ve ideal meme hakkında merak edilenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu bizler için anlattı. MASTOPEKSİ NEDİR? Meme dikleştirme işlemi (bir diğer adıyla Mastopeksi), memelerin meme başları ile beraber ideal pozisyona getirilmesi işlemidir. Meme başlarının meme ile olan anatomik ilişkisi değerlendirildikten sonra, beden boyu ve gövde çapına göre ideal mesafeler ölçülerek planlama yapılır. İDEAL MEME BAŞI NEREDE OLMALIDIR? İdeal meme başı her kişi için kendi meme ve gövde yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Aynı kişide bile her meme için değişiklik gösteren bu ideal pozisyon için en belirleyici olan meme tabanı ile gövdenin birleşme yeridir (inframammariyal katlantı). İnframammarial katlantı (fold) seviyesi genel olarak meme başları hizasına denk gelir. Bir diğer meme başı yeri değerlendirme ölçüsü, her iki köprücük kemikleri birleşim yerinden meme başlarına (nipple) olan mesafedir. Bu mesafenin 19-21 cm. arasında olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle meme küçültme ameliyatlarında bu mesafelere göre cerrahi planlama yapılır.

MEME DİKLEŞTİRME (GÖĞÜS DİKLEŞTİRME) AMELİYATLARINDAN ÖNCE HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR? Bebek (emzirme) beklentisi, memede yerleşmiş olan kist adenom gibi yapıların topografik incelenmesi ve fotoğraflanması (USG), meme kanseri hakkında aile öyküsü, yara iyileşme sorunları ve genel sağlık durumları her hasta için ayrı ayrı incelenir. Meme hacmi yetersiz, özellikle hamilelik ve uzun emzirme dönemi geçiren kişilerde mastopeksi ameliyatları silikon implantların hacim kazandıran desteğinde yapılmalıdır. Meme hacmi yeterli olan kişilerde ilave olarak silikon desteğine ihtiyaç bulunmaz. MEME TOPARLAMA/KALDIRMA AMELİYATLARI NASIL PLANLANIR, KAÇ SAAT SÜRER? Genel anestezi altında 2-3 saat süren ameliyatlardır. Ameliyatlarda seçilen tekniğe bağlı olarak sadece meme başında veya meme başından aşağıya doğru inen yaklaşık 4 cm. lik bir dikiş izi olacaktır. Genel bir yaklaşımla söylemek gerekirse, meme başlarının (meme altı katlantısından) 2 cm.’ye kadar olan düşüklüklerinde kesi sadece meme başının etrafında Areola’da bırakılırken, meme başları 2-6 cm. yukarı çekilmesi planlandığında meme başı ve aşağı inen Lolipop şeklinde kesi izi bırakılır. 6 cm.'den uzun meme başı düşüklük tedavilerinde J veya kısa ters T şeklinde iz bırakan daha kapsamlı cerrahiler uygulanır. Kaide olarak meme dikleştirme ameliyatları meme dokusunun çıkarılmadığı sadece sarkan meme derisinin çıkarılarak meme başlarının ideal yerlerine taşındığı işlemlerdir.

MASTOPEKSİ AMELİYATLARINDAN SONRA İŞE DÖNME SÜRESİ VE İYİLEŞME SÜRECİ NE KADAR ZAMAN ALIR? Genel olarak meme altlarına dren yerleştirilmiş hastalarda hastanede bir gün istirahat edilmesi, ertesi sabah dren çekilmesini takiben taburcu planlanırken, dren yerleştirilmemiş hastalar ameliyat oldukları gün korse ile taburcu edilirler. Seçilen tekniğe bağlı olarak 7-10 gün korse giyilmesi gerekebilir. Taburcu tarihinden sonra 3. gün kontrolünü takiben duş alınabilir, seyahate çıkılabilir ve hafif yürüyüşlere başlanır. Rapor alma ihtiyacı olan kişilerin 5-7 gün arası rapor almaları yeterlidir. Yüzme, pilates gibi zorlayıcı sporlar için en az 3 hafta beklenmesi önerilir. Geçirilecek olan 2-3 adet sonrasında memeler nihai sonuçlarına hemen hemen ulaşırlar. Yara izi protokolleri uygulanan (masaj, jel, silikon sheet, nörotoksin vb.) hastalarda ameliyat izleri estetik açıdan kabul edilebilir yani silik hale gelir. MEME KALDIRMA AMELİYATI EN SIK KİMLERE UYGULANIR? Bir kaç hamilelik sonrasında uzun süreli (1 yıldan uzun) emziren ve daha sonra kilo veren her kişide az çok meme düşüklüğü (ptozis) gözlenir. Meme üst kadranında boşalma ve düzleşme ile giden yakınmaları olan bu kişiler genellikle destekli sütyen kullanırlar. Dolgulu ve destekli sütyen kullanan tüm kadınlar mastopeksi adayı kabul edilebilir. 2 veya daha fazla hamilelik geçirmiş, bir yıldan fazla emzirmiş, 35 yaş altı, düzenli spor yapan ve formunu koruyan annelerin çoğunda meme şekli ve meme başlarının yeri hakkında memnuniyetsizlikleri bulunur. Kliniklere en sık başvuran hasta profili budur.